На границе Петербурга и области ищут дельтаплан. О падении сообщили любители шашлыков

Очевидцы сообщили о падении дельтаплана на границе Петербурга и области. Пока летное средство не нашли.



Звонок в 112 поступил около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. Местные жители, которые жарили шашлыки, сообщали, что в поле в районе Копорья упал дельтаплан.

На место направлены наряд полиции и спасатели МЧС области. Пока в указанном месте ничего не нашли. Территорию поисков расширили.

На аэродроме в Горелово, ближайшем к месту падения, «Фонтанке» заявили, что у них нет информации о том, что какой-то дельтаплан взлетал с их площадки и при этом еще и потерпел крушение.