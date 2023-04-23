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    На границе Петербурга и области ищут дельтаплан. О падении сообщили любители шашлыков

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    Очевидцы сообщили о падении дельтаплана на границе Петербурга и области. Пока летное средство не нашли.

    Звонок в 112 поступил около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. Местные жители, которые жарили шашлыки, сообщали, что в поле в районе Копорья упал дельтаплан.

    На место направлены наряд полиции и спасатели МЧС области. Пока в указанном месте ничего не нашли. Территорию поисков расширили.

    На аэродроме в Горелово, ближайшем к месту падения, «Фонтанке» заявили, что у них нет информации о том, что какой-то дельтаплан взлетал с их площадки и при этом еще и потерпел крушение.

    Обновление на 19:59:

    Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, поиски в данный момент завершены. Упавший дельтаплан обнаружить не удалось.

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    Дельтаплан
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

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