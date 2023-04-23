На границе Петербурга и области ищут дельтаплан. О падении сообщили любители шашлыков

Очевидцы сообщили о падении дельтаплана на границе Петербурга и области. Пока летное средство не нашли.
Звонок в 112 поступил около половины седьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 23 апреля. Местные жители, которые жарили шашлыки, сообщали, что в поле в районе Копорья упал дельтаплан.
На место направлены наряд полиции и спасатели МЧС области. Пока в указанном месте ничего не нашли. Территорию поисков расширили.
На аэродроме в Горелово, ближайшем к месту падения, «Фонтанке» заявили, что у них нет информации о том, что какой-то дельтаплан взлетал с их площадки и при этом еще и потерпел крушение.
Обновление на 19:59:
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, поиски в данный момент завершены. Упавший дельтаплан обнаружить не удалось.