Баскетбольный «Зенит» разгромил УНИКС в четвертом матче полуфинала и сравнял счёт в серии

Победой петербургского клуба «Зенит» завершился четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила 23 апреля на стадионе «СИБУР Арена» в Петербурге.
«Зенит» выиграл со счетом 104:77 (30:27, 21:19, 28:10, 25:21). Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии — 2-2.
Самыми результативными игроками петербургского клуба стали Трент Фрейзер (22 очка) и Томас Эртель (20). У УНИКСа отличились Маркос Найт (16) и Ненад Дмитриевич (15).
Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля. Серия идёт до четырех побед одной из команд.