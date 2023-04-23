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    Баскетбольный «Зенит» разгромил УНИКС в четвертом матче полуфинала и сравнял счёт в серии

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    Победой петербургского клуба «Зенит» завершился четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила 23 апреля на стадионе «СИБУР Арена» в Петербурге.

    «Зенит» выиграл со счетом 104:77 (30:27, 21:19, 28:10, 25:21). Таким образом, «Зенит» смог сравнять счёт в серии — 2-2.

    Самыми результативными игроками петербургского клуба стали Трент Фрейзер (22 очка) и Томас Эртель (20). У УНИКСа отличились Маркос Найт (16) и Ненад Дмитриевич (15).

    Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля. Серия идёт до четырех побед одной из команд.

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