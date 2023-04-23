Агрессивного пассажира задержали в петербургском метро. В скорой он напал на фельдшера

«Приключения» пассажира метро привели его в скорую, а в перспективе доведут до суда.



Наряд на станцию метро «Ломоносовская» вызвали накануне около половины девятого вечера, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 апреля. В вестибюле дебоширил пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. 40-летнему мужчине вызвали скорую.

Уже находясь в салоне автомобиля в районе дома 19 по улице Полярников пациент напал на 24-летнего фельдшера.

В результате мужчину доставили не в стационар, а в отдел полиции. А фельдшера коллеги отвезли в медицинское учреждение. Там ему оказали помощь и отпустили домой.