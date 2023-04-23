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    Сюрприз от Непомнящего заставил Лижэня согласиться на ничью в десятой партии матча за шахматную корону

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    Вничью завершилась десятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Встреча проходила в Астане 23 апреля.

    Российский шахматист играл черными фигурами. Гроссмейстеры согласились на ничью на 45-м ходу.

    «Сыгранный сегодня вариант довольно часто применяется. Мой соперник его неоднократно играл. Мой ход Сc5 — это довольно редкий ход, его на высоком уровне еще не играли. Он ведет к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берешь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много», — заявил Непомнящий журналистам после партии (пресс-конференция транслировалась в прямом эфире. — Прим. ред.).

    В свою очередь Лижэнь также отметил этот ход. Он назвал его большим сюрпризом:

    «После этого хода мне нужно было разбираться, что это за идея уже по ходу игры. Я пытался добыть какое-то преимущество, делал естественные ходы. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу», — отметил китаец.

    Таким образом счет в матче стал 5,5–4,5 в пользу Непомнящего. 11 партия матча пройдет в понедельник, 24 апреля, и начнется в 12:00 по московскому времени. В этой партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.

    Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

    Напомним, что это вторая попытка Яна Непомнящего выиграть титул чемпиона мира по шахматам. В 2021 году он уступил действующему чемпиону, норвежцу Магнусу Карлсену, со счетом 3,5:7,5. В 2022 году россиянин вновь выиграл турнир претендентов, но Карлсен отказался от защиты титула. Тогда было решено, что за шахматную корону Непомнящий сразится с Дином Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.

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    Ян НепомнящийШахматы
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