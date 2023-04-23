Сюрприз от Непомнящего заставил Лижэня согласиться на ничью в десятой партии матча за шахматную корону

Вничью завершилась десятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем. Встреча проходила в Астане 23 апреля.

Российский шахматист играл черными фигурами. Гроссмейстеры согласились на ничью на 45-м ходу. «Сыгранный сегодня вариант довольно часто применяется. Мой соперник его неоднократно играл. Мой ход Сc5 — это довольно редкий ход, его на высоком уровне еще не играли. Он ведет к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берешь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много», — заявил Непомнящий журналистам после партии (пресс-конференция транслировалась в прямом эфире. — Прим. ред.).

В свою очередь Лижэнь также отметил этот ход. Он назвал его большим сюрпризом:

«После этого хода мне нужно было разбираться, что это за идея уже по ходу игры. Я пытался добыть какое-то преимущество, делал естественные ходы. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу», — отметил китаец. Таким образом счет в матче стал 5,5–4,5 в пользу Непомнящего. 11 партия матча пройдет в понедельник, 24 апреля, и начнется в 12:00 по московскому времени. В этой партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.