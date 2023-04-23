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    Красный кабриолет сгорел на Лазаревском мосту. Огнетушитель водителю не помог

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    Горящая машина затруднила движение по переправе в Петроградском районе. Свидетелями внушительного пожара стали как автомобилисты, так и пешеходы, решившие воспользоваться хорошей погодой и выйти на прогулку.

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    Сообщение о пожаре на Лазаревском мосту поступило в 14:54, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 апреля.

    читатель «Фонтанки»

    До приезда пожарного наряда, судя по словам очевидцев, водитель пытался сбить пламя самостоятельно. Но красный кабриолет марки Renault это не спасло. Он загорелся по всей площади.

    В 15:10 пожар был ликвидирован. По данным МЧС, никто не пострадал.

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