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    Паллеты горели, автобусы стояли. На юге Петербурга тушили столб огня в чистом поле

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    Два часа сотрудники МЧС тушили загоревшиеся в Пушкинском районе деревянные паллеты. ГИБДД не пускало автобусы в сторону города.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 апреля, сообщение о пожаре на Московском шоссе, 241 поступило в дежурную службу в 5 утра.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На открытой территории полыхали деревянные паллеты на общей площади 200 квадратных метров.

    Силами трех пожарных расчетов к половине восьмого возгорание было локализовано. Ликвидировали пожар в одиннадцатом часу дня.

    Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сотрудники ГИБДД перекрыли доступ автобусам на мост в сторону города. Очень не хватало регулировщиков, которые помогли бы им развернуться. «Люди опаздывали на работу», — уверяют петербуржцы.

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