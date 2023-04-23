Паллеты горели, автобусы стояли. На юге Петербурга тушили столб огня в чистом поле

Два часа сотрудники МЧС тушили загоревшиеся в Пушкинском районе деревянные паллеты. ГИБДД не пускало автобусы в сторону города.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 апреля, сообщение о пожаре на
На открытой территории полыхали деревянные паллеты на общей площади 200 квадратных метров.
Силами трех пожарных расчетов к половине восьмого возгорание было локализовано. Ликвидировали пожар в одиннадцатом часу дня.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сотрудники ГИБДД перекрыли доступ автобусам на мост в сторону города. Очень не хватало регулировщиков, которые помогли бы им развернуться. «Люди опаздывали на работу», — уверяют петербуржцы.