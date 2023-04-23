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    На севере Петербурга сотрудники ДПС ловили «немца» с водителем под градусом

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    Нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС в Приморском районе после погони.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 апреля, автомобиль марки «Фольксваген» полицейские пытались остановить накануне около половины четвертого ночи на Планерной улице. Его водитель нарушал правила дорожного движения и на требование об остановке лишь прибавил газа.

    Скорость сыграла с 47-летним мужчиной плохую шутку, его автомобиль занесло у дома 8 по улице Оптиков. Водителя задержали. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения — 0.959 мг/л.

    В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение требования об остановке транспортного средства.

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