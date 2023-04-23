На севере Петербурга сотрудники ДПС ловили «немца» с водителем под градусом

Нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС в Приморском районе после погони.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 апреля, автомобиль марки «Фольксваген» полицейские пытались остановить накануне около половины четвертого ночи на Планерной улице. Его водитель нарушал правила дорожного движения и на требование об остановке лишь прибавил газа.