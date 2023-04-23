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    В Педиатрическом университете впервые в России провели операцию в утробе матери младенцу с хилотораксом

    1925
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    Двух малышей спасли врачи петербургского Педиатрического университета. Одному из них впервые в России подобную операцию провели прямо в утробе матери.

    Бригада ведущих хирургов прооперировала ребенка, который ещеё не родился и находится в плодном пузыре, рассказали 22 апреля в пресс-службе университета.

    У него был диагностирован врожденный хилоторакс — прогрессирующее накопление в плевральной полости лимфы, возникающее в результате множественных аномалий лимфатических сосудов или дефектов грудной полости. Этот порок увеличивает риск гибели плода, а также риск развития осложнений.

    На консилиуме под руководством ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова операцию решили провести внутриутробно, причем для решения проблемы предприняли введение материнской крови ребенку, по сути сделав переливание в плодном пузыре. Университет отмечает, что подобное хирургическое вмешательство в России еще не проводили. По оценке специалистов, всё прошло успешно, есть основания говорить о дальнейшем восстановлении ребенка.

    Также врачи университета прооперировали сердце у младенца, которому не исполнилось и дня. Опухоль сердца малышу диагностировали еще во время беременности женщины, а при рождении стало ясно, что есть угроза жизни. Отмечается, что мать малыша приехала из Твери. Прогноз по данному ребенку благоприятный.

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