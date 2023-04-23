Широко раскрыв глаза: что смотреть на выставке «Искусство манга»

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что делают на выставке манги Раскольников и Жар-птица из мультфильма «Конек-горбунок», почему о происхождении этого искусства существует пять параллельных версий и как почувствовать себя персонажем «Атаки титанов» — рассказываем в гиде по экспозиции «Искусство манга».



Выставка в «Севкабель порту» — первая в России попытка рассказать российской аудитории о манге — искусстве японских графических рассказов. Авторы проекта к задаче подошли масштабно: «Искусство манга в цифрах» — это более 2500 квадратных метров, 20 залов и более 200 экспонатов из частных коллекций Японии, Китая и Европы, многие из которых ранее не выставлялись.



«Мы хотели бы помочь зрителю выйти за рамки восприятия манги как броского, но незатейливого комикса и убедиться в том, что манга может быть искусством, — говорит куратор выставки Анна Пушакова, за плечами которой работа хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном музее Востока в Москве. — Наш проект для тех, кто хочет больше узнать об истории и корнях манги и увидеть за этим искусством нечто большее, чем популярную субкультуру, которой увлекаются молодые люди».



Знакомство с выставкой предваряет небольшой манга-ликбез для непосвященных. Несколько таблиц с яркой инфографикой обеспечивают неофитам экспресс-погружение в мир манги, раскрывая основные особенности визуального языка манги, начиная с базовой инструкции как читать мангу — справа налево и сверху вниз.

Авторы выставки применили постмодернистский подход: специально для проекта авторы издательства Bubble Comics художница Марина Привалова и сценарист Кирилл Кутузов создали гид в формате манги — с экспозицией мы знакомимся в компании юных брата и сестры Саши и Светы, поставивших себе задачу разыскать первую мангу в истории.



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Искусство без возраста

Начинают кураторы с происхождения манги. На этот счет существует как минимум пять равноправных версий — всё зависит от того, что исследователь вкладывает в понятие «манга». Например, если рассматривать мангу как аналог японской карикатуры, то истоки манги можно проследить вплоть до VII века , что позволит говорить о том, что история манги насчитывает более полутора тысяч лет. Сторонники этой концепции считают самой старой мангой в истории изображения лиц, нацарапанных на потолочных досках в храме Хорюдзи в Наре.



Одна из альтернативных версий связывает истоки манги с созданием свитка «Тедзю гига», который датируется XII веком . Именно в этот период зарождается традиция создания свитков с разнообразными повествовательными или юмористическими сюжетами. Их авторами выступали монахи или художники, нанятые аристократическими семьями.

Некоторые исследователи склонны искать корни манги в иллюстрированных книгах периода Эдо ( 1603–1868 гг. ), когда в Японии расцвели просвещение и книгоиздательство, а ряд других экспертов придерживается версии, которая приписывает лавры отца-основателя манги художнику Кацусики Хокусаю, автору известной серии книг, объединенных названием «Манга» и вышедших в свет в начале XIX века . Однако, в отличие от современной манги, у Хокусая картинки объединяла скорее тонкая ассоциативная связь, нежели определенная сюжетная линия.



Зловредные екаи

На страницах японской манги прочно прописались екаи — разнообразные устрашающие существа, связанные с японской культурой. К человеку эти мистические существа настроены, как правило, недружественно, и если они возникли на пути героя манги, — жди беды. Результатом встречи с екаем Камаитати становятся тонкие порезы на коже героев, а екай Амикири любит вредничать, разрезая рыболовные сети или москитные сетки. Ну, а волосатому и острозубому екаю Отороси просто нравится пугать своим видом прохожих.

Среди самых необычных персонажей — одноглазый мальчик Китаро, главный герой самой известной манги Мидзуки Сигэру. Отец ребенка — Мэдама-оядзи — выглядит еще необычнее: художник создал его в виде глазного яблока на ножках.



Сейлор Мун

Еще в начале ХХ века манга в стала тематической: для мальчиков и девочек выпускали отдельные журналы и сборники. Поэтому мальчишеской и девчоночьей манге на выставке посвятили отдельные пространства. Зал для девочек встречает обилием розового цвета, сверкающей фотозоной и широко распахнутым взглядом Сейлор Мун — героини анимационного супер-хита 1990-х годов, выход на экраны которого вызвал настоящий бум любви к японской анимации среди девочек того времени.

У Сейлор Мун стоит задержаться подольше: перед нами — один из самых ценных экспонатов — оригинальный подготовительный эскиз, созданный аниматором, и итоговый кадр из мультфильма, который получился на основе рисунка. На эскизе хорошо видны пометки и печати редакторов, рекомендации по цветокоррекции и другие замечания. Такие рисунки, как правило, не покидают стен киностудий и остаются в их собственности, поэтому для частных коллекционеров такая находка — настоящий джекпот.

Японская Жар-птица

В зале, посвященном творчеству самого плодовитого автора манги в истории этого вида искусства — художника Осаму Тедзуки, из-под пера которого вышло, по оценке кураторов выставки, более 150 000 страниц манги — можно увидеть не только полное собрание сочинений «Бога манги», насчитывающее более 350 томов. Нам предлагают попробовать найти десять отличий между созданной Тедзукой Жар-птицей и сияющим пернатым персонажем из легендарного советского мультфильма «Конек-горбунок» 1947 года. Кровное родство крылатых сказочных существ видно невооруженным взглядом. Вдохновение Тедзуки не было случайностью: в середине ХХ века советские аниматоры считались трендсеттерами, их творчеством восхищались, а созданной ими стилистике активно подражали. В числе самых редких и самых колоритных экспонатов выставки и цветной рисунок Жар-птицы, выполненный Осаму Тедзуки от руки и ставший своеобразным автографом мастера.



А еще Тедзуки любил рисовать манга-переложения литературной классики. Особенно его вдохновляли произведения Шекспира, Виктора Гюго и Федора Достоевского. Среди его работ есть манга, посвященная Раскольникову. Художник в точности следовал сюжетной линии Достоевского.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Путь мангаки

Манга стирает границы между высоким и низким искусством, утверждают авторы выставки. Действительно, с одной стороны, манга — искусство очевидно массовое: сборники выходят в Японии миллионными тиражами и бьют рекорды популярности. Организаторы выставки собрали статистику, из которой видно, что в Стране восходящего солнца регулярно читают мангу более половины жителей страны в возрасте до 50 лет .



При этом классическая манга — это ручная работа, что приближает ее к высокому искусству. «Разумеется, сегодня художники вовсю используют цифровые технологии, но подавляющее большинство манга, представленных на выставке, изначально создавались при помощи туши и перьев», — рассказывает Анна Пушакова. В зале, посвященном создателям манги, подробно представлена «творческая кухня» художников: инструменты и приемы, которые они используют.

«Если у художника есть талант, то манга потенциально может стать очень сильной графикой. С мангой — как с кино: есть проходные фильмы и есть артхаус,— продолжает куратор. — Техника позволяет создавать потрясающие вещи».

Интересно, что многие мангаки — самоучки. Это искусство требует насмотренности, владения техникой и таланта, при этом в манга-индустрии на редкость низкий порог вхождения: практически у любого японца, даже без специального образования, есть возможность подать свою мангу на конкурс и в случае победы опубликоваться в журнале.



А вот здесь начинается самое сложное. От современного мангаки работа требует невероятной трудоспособности и самоотдачи: в неделю требуется производить в среднем около 20 страниц манги.

Как в кино

Параллелям между мангой и кинематографом посвящен отдельный зал. На примере фрагментов популярных манга можно проследить, какие кинематографические приемы нашли применение в этом жанре.



Например, Румико Такахаси использует в манге «Инуяся» — соседство крупного и среднего планов и контраст черного и белого. Композиция разворота, на котором мы видим безмятежно заснувших героинь истории, построена на противопоставлении темной ночи, полной опасностей, и нежности, которую испытывают персонажи. А Такэхико Иноуэ обратился в манге «Бродяга» к приему монтажной склейки smash cut, для которого характерна динамичная смена сцен, контрастных по темпу и динамике. От фрейма со сценой боя художник внезапно переходит к статичному изображению героя в пустынном притихшем доме, а затем так же резко возвращает зрителя обратно к сражению. Двойной восклицательный знак подчеркивает высокий градус драматизма.



Кстати, своей неуклонно растущей популярностью манга во многом обязана кинематографу. Популярные анимационные фильмы и сериалы собирают на стриминговых платформах всё больше зрителей, которым хочется продолжить знакомство с полюбившимися персонажами или увидеть истории в похожей стилистике. И поиски неизбежно приводят их к манге.

Системный подход

Авторы выставки постарались не только показать зрителю самых ярких героев манги и самых талантливых создателей историй, но и помочь аудитории систематизировать полученные знания. Собрать воедино этот пестрый калейдоскоп помогает зал «Жанры и типы манги». Коллекционных раритетов здесь нет, но есть наглядная, внятная и лаконичная инфографика, которая расставляет всё по полочкам и раскрывает особенности каждого жанра. Например, боевая манга обычно наделяет главного героя сверхспособностями и помещает его в сюрреалистические обстоятельства, а киберпанк-манга отличается сочетанием футуристических технологий и упадка культуры. В этом жанре часто идут в ход артхаусные элементы, а главные герои — по преимуществу полицейские или частные детективы — в основном положительные.



Титанический труд

Обозревать с высоты своего положения раскинувшийся у ваших ног город — изящную ратушу, колокольню, уютные домики, зеленые аллеи — зал по мотивам известной манги «Атака титанов» дает возможность почувствовать себя великаном, который осматривает свои владения. Чтобы увидеть миниатюрный город на макете, нужно заглянуть за высокую стену, которой он обнесен. К строительству городка авторы выставки отнеслись серьезно: на макете в общей сложности около 700 объектов.



В этом зале очень заметно, что корни у современной манги не только японские. Со стен на нас смотрят великаны, титаны, гиганты, которые упоминаются в легендах и мифах разных народов с древнейших времен.

«Можно сказать, что манга похожа на дерево — у нее много корней, они очень разные и переплетаются подчас совершенно невероятным образом»,—улыбается Анна Пушакова.



Выставка будет открыта до 3 сентября.

Галина Столярова