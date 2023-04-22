Одни рекорды. Как «Зенит» обыграл «Динамо»

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» благодаря дублю Малкома и голу Мостового обыграл «Динамо» на «Газпром Арене». Рекорд поставила не только команда, но и ее болельщики. Отдел спорта «Фонтанки» - о том, как это было.

На старте чемпионата «Динамо» претендовало на медали. В момент первой встречи с «Зенитом» в 10 туре 17 сентября динамовцы шли на четвертой строчке. Тогда особой борьбы не получилось: петербургский клуб победил 2:0. Однако следующая встреча, которая произошла в рамках Кубка России, оказалась для «Динамо» более успешной. В марте именно бело-голубые выбили петербуржцев из турнира на стадии четвертьфинала Пути регионов. Та игра получилась драматичной: основное время завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались москвичи. Впрочем, пройти далеко им тоже не удалось: «Динамо» остановило тольяттинский «Акрон».



В чемпионате дела «Динамо» чуть ухудшились. Надежды на медали тают с каждым туром, и теперь бело-голубые, на счету которых 39 очков, скорее бьются за пятое место с «Краснодаром» (38 очков) и «Ахматом» (37). В пяти последних матчах у «Динамо» две победы («Пари НН» и «Урал»), два поражения («Краснодар» и «Сочи») и одна ничья («Спартак»).

Игра в субботу, 22 апреля, на «Газпром Арене» началась бодро. На 6 минуте первый опасный момент соорудило «Динамо». Даниил Фомин пробил в створ из-за пределов штрафной. Михаил Кержаков неуверенно парировал мяч перед собой, но Федор Смолов ударил выше ворот.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 8 минуте динамовцы ошиблись на своей половине, мяч перехватил Клаудиньо, отдал проникающий пас на Вячеслава Караваева, но получилось чуть сильнее, чем было нужно.

На 24 минуте после долгой атаки Дуглас Сантос набросил мяч на линию вратарской. Матео Кассьерра перепрыгнул Фернандеса и пробил головой прямо в руки Шунину.



Постепенно «Зенит» стал прижимать «Динамо» к воротам. На 33 минуте петербуржцы провели затяжную позиционную атаку, итогом которой стал неточный удар Малкома.

Следом прошла удачная контратака москвичей. Ренана накрыли на половине «Зенита» и довели мяч до Дениса Макарова. Денис на замахе убрал защитников и пробил в дальний угол, но удар заблокировал Дмитрий Чистяков.



На 45 минуте Муми Нгамале сбил с ног в штрафной «Динамо» Малкома, и судья Виталий Мешков назначил пенальти. Сам же Малком и реализовал 11-метровый удар. Этот гол вывел бразильца в лидеры бомбардирской гонки чемпионата.



Второй тайм начался с мощного удара Далера Кузяева с левого края штрафной в ближний угол. Удар был такой сильный, что Шунин не сразу смог его зафиксировать.

Тем временем диктор озвучил количество зрителей - 31027 человек. И это рекорд лиги для эпохи Fan ID. Хотя бесплатные билеты продолжают раздавать, но, как уверяют в «Зените» продают сейчас все равно больше.

На 68 минуте Малком красивым обводящим ударом в дальнюю штангу забил второй гол.



«Динамо» сократило отставание на 80-й минуте, воспользовавшись неразберихой в обороне у петербуржцев. Отличился Фомин, которому не повезло в самом начале игры.

«Зенит» решил не устраивать нервотрепку болельщикам и спустя семь минут забил третий гол. После красивой комбинации, Мостовой сыграл в стеночку с Малкомом и Андрей обыграл вратаря «Динамо» Антона Шунина. Малком после этого набрал 25 (18+7) очков по системе «гол + пас» и тоже занял первое место по этому показателю.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу «Зенита», который продолжает лидировать в чемпионате с комфортным для себя отрывом. Любители статистики подсчитали, что сине-бело-голубые набрали рекордное количество очков за 24 тура - 58 баллов. Таким образом, петербуржцы побили достижение «Алании», которая в 1995 году набрала за тот же период 57 очков.



29 апреля состоится игра с «Крыльями Советов» в Самаре, а 7 мая – принципиальная встреча со «Спартаком» на «Газпром Арене».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

