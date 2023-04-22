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    Дубль Малкома помог «Зениту» обыграть «Динамо»

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    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 24-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Встреча проходила 22 апреля в Петербурге на «Газпром Арене».

    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1. У «Зенита» отличились Малком (45+1 — с пенальти, 68) и Андрей Мостовой (87). Автором единственного мяча у «Динамо» стал Даниил Фомин (80).

    Таким образом, «Зенит» набрал уже 58 очков и продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч петербургский клуб проведет в Самаре 29 апреля против «Крыльев Советов».

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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