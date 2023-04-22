«Зенит» назвал состав на центральный матч тура против московского «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 24 тура против московского «Динамо».
С первых минут на поле выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.
Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Родригао, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
Матч пройдет 22 апреля в Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19:00.