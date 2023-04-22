    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-з

    759мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.49eur89.35

    «Зенит» назвал состав на центральный матч тура против московского «Динамо»

    109
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 24 тура против московского «Динамо».

    С первых минут на поле выйдут: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Родригао, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

    Матч пройдет 22 апреля в Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19:00.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close