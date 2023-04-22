В Петербурге открыли памятную доску начальнику блокадного трамвая

В Петербурге на 8-й Советской улице прошла церемония открытия мемориальной доски Михаилу Сороке. Именно он руководил Трамвайно-троллейбусным управлением Ленинграда в годы войны и перезапустил трамвай в 1942-м. Церемония прошла 22 апреля, в ней приняли участие представители транспортного блока Смольного и Горэлектротранса, а также внучка Михаила Сороки Виктория Медведева. Место выбрано потому, что именно в доме № 9–13 по 8-й Советской Михаил Сорока жил с 1938 по 1990 гг. и именно отсюда уходил руководить блокадным трамваем.

Как поясняет ГЭТ, «благодаря управленческим и личным качествам начальника ТТУЛ Михаила Сороки в тяжелейших условиях военного времени была обеспечена бесперебойная работа предприятия, в кратчайшее время восстановлено трамвайное движение, прекратившееся 8 декабря 1941 г.». Грузовой трамвай вновь поехал по Ленинграду 7 марта 1942 г., пассажирский — через месяц с лишним, 15 апреля.





«Он совершил, в общем-то, магический поступок: он подарил городу праздник, подарил городу 15 апреля. Подарил городу в 42-м году надежду на то, что он будет жить. И жители, вы знаете, на звонок трамвая выходили, плакали и были уверены в том, что город выстоит. Я очень рад, что хотя бы в мизерной части нам сегодня удалось отдать должное личности этого человека и всем нашим предкам, которые сохранили этот великий город», — цитирует ГЭТ директора предприятия Дениса Минкина.



Во время блокады пришлось решать специфические задачи — например, убрать искрение при движении вагонов, которое демаскировало город, развернуть стационар для сотрудников, валяльную фабрику для обеспечения зимней обувью. Кроме того, Сорока участвовал в прокладке в Ленинград высоковольтного кабеля по дну Ладоги, которая дала городу энергию от Волховской ГЭС.

