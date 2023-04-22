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    «Что-то вы уставший очень». На Планерной водитель пытался завести УАЗ ключом от квартиры

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    Небольшой урожай нетрезвых водителей собрали инспекторы ДПС в Приморском районе Петербурга в ночь на 22 апреля. Оба «надули» в шесть раз больше допустимого. И если один пытался организовать игру в догонялки, то второй не только не мог ехать, но и с трудом ходил.

    Первый нарушитель попался сразу после полуночи во время оформления ДТП на углу Планерной и Ильюшина, пишет «Дорожный инспектор», опубликовавший видео инцидента. Полицейские в поисках понятых остановили УАЗ и увидели водителя в состоянии, далеком от реальности. Он попытался было завести машину ключами от квартиры, но в итоге ему пришлось пройти в патрульный автомобиль.

    Дорожный инспектор.

    «Что-то вы вообще уставший очень», — сказал инспектор, придерживая нетвердо стоящего на ногах мужчину. Тот покорно согласился. В итоге уроженец Псковской области 1970 года рождения «надул» 0,970 мг/л. То есть допустимое значение было превышено в шесть раз. Получившего протокол об управлении в состоянии опьянения водителя оставили проветриваться на остановке. УАЗ отправился на спецстоянку.

    Проверка второго водителя на опьянение также выявила шестикратное превышение минимально допустимого значения, но держался он гораздо бодрее. В начале четвертого ночи на Планерной улице по требованию инспекторов не остановился Volkswagen. Оторваться от погони не вышло, водителя занесло на перекрестке Оптиков и Мебельного проезда.

    Медицинское освидетельствование показало, почему мужчина 1976 года рождения из Ленобласти так избегал встречи с инспекторами. Прибор выдал 0,959 мг/л.

    Водитель получил протоколы об управлении в состоянии опьянения и о неостановке. Машину увезли на спецстоянку.

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