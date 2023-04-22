«Что-то вы уставший очень». На Планерной водитель пытался завести УАЗ ключом от квартиры

Небольшой урожай нетрезвых водителей собрали инспекторы ДПС в Приморском районе Петербурга в ночь на 22 апреля. Оба «надули» в шесть раз больше допустимого. И если один пытался организовать игру в догонялки, то второй не только не мог ехать, но и с трудом ходил.



Первый нарушитель попался сразу после полуночи во время оформления ДТП на углу Планерной и Ильюшина, пишет «Дорожный инспектор», опубликовавший видео инцидента. Полицейские в поисках понятых остановили УАЗ и увидели водителя в состоянии, далеком от реальности. Он попытался было завести машину ключами от квартиры, но в итоге ему пришлось пройти в патрульный автомобиль.