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    Вынес обручальные кольца, крестик и пистолет. Незваный гость пробрался к гендиректору петербургского торгового дома

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    Гендиректор петербургского торгового дома заявил, что к нему в квартиру в Мурино наведался вор. По предварительным данным, он унес немало вещей, включая золотые обручальные кольца и крестик.

    В полицию 41-летний мужчина обратился накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля. По его словам, преступник пробрался в квартиру на первом этаже двухэтажного дома через окно. После визита хозяин недосчитался также фотоаппарата, трех колец, браслета, цепочки, четырех пар сережек, травматического пистолета «Гроза», ключей от дорогой машины и 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 385 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. На видео преступник не попал.

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