Брала украшения и валюту, обещала землю. В Петербурге задержали «предпринимательницу», сбежавшую из Таджикистана

Из Таджикистана скрылась «бизнесвумен», которая предположительно наживалась на несуществующих земельных участках. Нашлась она в Петербурге — после окончания срока миграционного учета.



Женщину задержали накануне на улице Моисеенко, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. Ее объявили в межгосударственный розыск по статье о мошенничестве. Следствие полагает, что «предпринимательница» обещала предоставить потерпевшим участки под строительство, а взамен брала и деньги, и дорогие украшения.

По предварительным данным, с 2015 по 2016 год у женщины накопилось 395 тысяч рублей, 305 граммов золотых украшений (примерно 2,1 миллиона рублей), 11,8 тысячи долларов (на тот момент больше 750 тысяч рублей) и 29 тысяч сомони (на тот момент почти 250 тысяч рублей). Никакой земли клиенты не получили, а «бизнесвумен» пропала с радаров.