Парад на Неве. Супервидовая веб-камера запечатлела десятки моторных лодок

Утром в субботу, 22 апреля, реку Неву в Петербурге заполнили маленькие суда, но пока что не прогулочные кораблики с туристами. Прошел ежегодный весенний «бот-парад» «Открытая вода», который организует «Питерский клуб рыбаков».

По Неве проплыли десятки катеров и моторных лодок. Заплыв попал в поле зрения супервидовой веб-камеры «Фонтанки».