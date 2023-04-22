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    Парад на Неве. Супервидовая веб-камера запечатлела десятки моторных лодок

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    Утром в субботу, 22 апреля, реку Неву в Петербурге заполнили маленькие суда, но пока что не прогулочные кораблики с туристами. Прошел ежегодный весенний «бот-парад» «Открытая вода», который организует «Питерский клуб рыбаков».

    По Неве проплыли десятки катеров и моторных лодок. Заплыв попал в поле зрения супервидовой веб-камеры «Фонтанки».

    Супервидовая веб-камера «Фонтанки»

    Организаторы приглашали желающих присоединиться на набережных Невы, Фонтанки, Мойки, Крюкова канала, Зимней канавки, у Литейного моста и «Авроры».

    «Пройдем везде, кроме Петропавловской крепости», — анонсировали маршрут рыбаки.

    Как выглядит Северная столица в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «(От)личный Петербург».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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