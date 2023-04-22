Парад на Неве. Супервидовая веб-камера запечатлела десятки моторных лодок

Утром в субботу, 22 апреля, реку Неву в Петербурге заполнили маленькие суда, но пока что не прогулочные кораблики с туристами. Прошел ежегодный весенний «бот-парад» «Открытая вода», который организует «Питерский клуб рыбаков».
По Неве проплыли десятки катеров и моторных лодок. Заплыв попал в поле зрения супервидовой веб-камеры «Фонтанки».
Супервидовая веб-камера «Фонтанки»
Организаторы приглашали желающих присоединиться на набережных Невы, Фонтанки, Мойки, Крюкова канала, Зимней канавки, у Литейного моста и «Авроры».
«Пройдем везде, кроме Петропавловской крепости», — анонсировали маршрут рыбаки.