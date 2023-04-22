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    Сотрудника оружейного завода в Москве обвинили в госизмене

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    Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрию Киче, сообщает ТАСС 22 апреля.

    Обвиняемый содержится в СИЗО «Лефортово», с ним «проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела». Собеседник ТАСС в Лефортовском суде отметил, что арест Дмитрия Кичи продлили на два месяца, он отказался от дальнейших комментариев и подчеркнул, что дело содержит материалы, маркированные грифом «Секретно».

    На предприятии ООО «Промтехнология» ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и модернизации современных оружейных систем. Завод выпускает спортивные и охотничьи винтовки.

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