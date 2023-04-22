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    Зеленский подписал закон о деколонизации

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    18 комментариев

    Согласно закону, который 21 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны запрещено давать названия географическим обьектам, которые связаны с историей России.

    Закон «О деколонизации» 21 апреля опубликовала верховная рада. Согласно документу, теперь на территории Украины запрещено давать обьектам названия, которые связаны с достопримечательностями, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами и событиями, которые имеют какую-то отсылку к России.

    По словам депутата рады Алексея Гончаренко, запрет также касается деятелей, которые «осуществляли агрессию против Украины» или же «преследовали представителей оппозиции».

    ЛАЙК5
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