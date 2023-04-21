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    Баскетбольный «Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ

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    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила в Петербурге 21 апреля на «СИБУР Арене».

    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 83:71. Благодаря этому «Зенит» сократил отставание в серии — 1–2.

    Самыми результативными игроками матча в составе «Зенита» стали Трент Фрейзер и Томас Эртель (по 16 очков), и Адриен Морман (11).

    В составе казанского клуба отличились Винс Хантер (20), Дэрил Мэйкон (16), Ненад Дмитриевич (11).

    Четвёртый матч полуфинальной серии пройдет 23 апреля в Петербурге. Серия длится до четырех побед.

    Напомним, «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ.

    © Фонтанка.Ру

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