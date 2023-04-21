Баскетбольный «Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Встреча проходила в Петербурге 21 апреля на «СИБУР Арене».
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 83:71. Благодаря этому «Зенит» сократил отставание в серии — 1–2.
Самыми результативными игроками матча в составе «Зенита» стали Трент Фрейзер и Томас Эртель (по 16 очков), и Адриен Морман (11).
В составе казанского клуба отличились Винс Хантер (20), Дэрил Мэйкон (16), Ненад Дмитриевич (11).
Четвёртый матч полуфинальной серии пройдет 23 апреля в Петербурге. Серия длится до четырех побед.
Напомним, «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ.