Минюст внес реестр иноагентов Христо Грозева* и «Школу призывника»*

В реестр иноагентов внесли журналиста Христо Грозева*, оппозиционного политика Эльвиру Вихареву*, журналистку Наталью Севец-Ермолину*, автономную некоммерческую организацию «Школа призывника»*, журналистский проект «Адвокатская улица»*. Об этом 21 апреля сообщил Минюст РФ.
Как сказано в публикации ведомства:
- Грозев* распространял недостоверную о властях и участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России;
- Вихарева* распространяла материалы, созданные иноагентами, и негативную информацию о деятельности органов госвласти России, получала поддержку от иностранных источников;
- «Школа призывника»* распространяла недостоверную информацию о решениях власти и о деятельности ВС РФ, выступала против спецоперации на Украине;
- «Адвокатская улица»* участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа России, склоняла к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов