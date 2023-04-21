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    Минюст внес реестр иноагентов Христо Грозева* и «Школу призывника»*

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    В реестр иноагентов внесли журналиста Христо Грозева*, оппозиционного политика Эльвиру Вихареву*, журналистку Наталью Севец-Ермолину*, автономную некоммерческую организацию «Школа призывника»*, журналистский проект «Адвокатская улица»*. Об этом 21 апреля сообщил Минюст РФ.

    Как сказано в публикации ведомства:

    • Грозев* распространял недостоверную о властях и участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России;
    • Вихарева* распространяла материалы, созданные иноагентами, и негативную информацию о деятельности органов госвласти России, получала поддержку от иностранных источников;
    • «Школа призывника»* распространяла недостоверную информацию о решениях власти и о деятельности ВС РФ, выступала против спецоперации на Украине;
    • «Адвокатская улица»* участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа России, склоняла к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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