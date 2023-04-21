Рейсовая маршрутка из Петербурга перевернулась под Новгородом, есть пострадавшие

Маршрутка, которая везла пассажиров из Петербурга в Великий Новгород и Старую Руссу, при обгоне врезалась в препятствие и перевернулась. В больницы обратились семь человек.
Маршрутка разбилась около семи часов вечера 21 апреля, сообщает дорожная полиция региона. Около деревни Давыдово по пути в Марево машина пошла на обгон, но «Мерседес» врезался в некое препятствие и перевернулся.
официальный аккаунт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области
В салоне было 13 пассажиров и водитель. Семь из них были вынуждены обратиться в больницы.