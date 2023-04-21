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    Рейсовая маршрутка из Петербурга перевернулась под Новгородом, есть пострадавшие

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    Маршрутка, которая везла пассажиров из Петербурга в Великий Новгород и Старую Руссу, при обгоне врезалась в препятствие и перевернулась. В больницы обратились семь человек.

    Фото: официальный аккаунт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области
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    Маршрутка разбилась около семи часов вечера 21 апреля, сообщает дорожная полиция региона. Около деревни Давыдово по пути в Марево машина пошла на обгон, но «Мерседес» врезался в некое препятствие и перевернулся.

    официальный аккаунт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области

    В салоне было 13 пассажиров и водитель. Семь из них были вынуждены обратиться в больницы.

    Фото: официальный аккаунт Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области

    © Фонтанка.Ру

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