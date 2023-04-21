«Фонтанка» показывает последствия пожара в школе на проспекте Культуры

Класс русского языка и литературы пострадал при пожаре в школе №69 Калининского района Петербурга 21 апреля. Доска и парты уцелели, но учеников за них пока решено не сажать.

Судя по видео, которое прислала читательница «Фонтанки», кабинет пугает почерневшим потолком и копотью на стенах, пол предстоит сушить. При этом большего ущерба, похоже, удалось избежать. Парты, стулья, шкафы целы. Сохранился демонстрационный плакат, выжили школьные растения.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, на четвёртом этаже обгорели два квадратных метра. От сигнала о пожаре до ликвидации прошло 25 минут.

Школа на проспекте Культуры, 27/3, работает по пятидневке. В субботу обычно проходят элективы — как рассказала «Фонтанке» читательница, на радость ученикам их 22 апреля отменили.