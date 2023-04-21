ТАСС: Христо Гроздева заочно арестовали, потому что он помог журналисту Доброхотову* уехать из России

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Bellingcat** (СМИ-иноагент и нежелательная организация) по делу о незаконном пересечении российской границы. Христо Гроздев помогал уехать из страны Роману Доброхотову*.

Как пишет ТАСС 21 апреля, в момент побега издатель The Insider* Доброхотов* проходил свидетелем по делу о клевете. В чем конкретно заключалась помощь Гроздева, не сообщается, но его называют организатором схемы выезда.

Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.