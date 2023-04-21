Самец пумы Бонифаций из Ленинградского зоопарка перебрался в новый дом. Там есть комната для уединения

Самец пумы Бонифаций из Ленинградского зоопарка перебрался в новый дом. Там есть нужное для активной и комфортной жизни. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе зверинца.
Ленинградский зоопарк
Просторный вольер, где теперь обитает большая кошка, доделали этой весной. На экспозиции есть декорации из дерева, где хвостатый может прятаться, прыгать и карабкаться. Если требуется отдых, можно скрыться от чужих глаз в специальном внутреннем помещении.
Недавно работники подарили Бонифацию «конфету» из картона и бумаги с кусочками сочного мяса внутри. Судя по кадрам, аппетит у него отменный.