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    Самец пумы Бонифаций из Ленинградского зоопарка перебрался в новый дом. Там есть комната для уединения

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    Самец пумы Бонифаций из Ленинградского зоопарка перебрался в новый дом. Там есть нужное для активной и комфортной жизни. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    Просторный вольер, где теперь обитает большая кошка, доделали этой весной. На экспозиции есть декорации из дерева, где хвостатый может прятаться, прыгать и карабкаться. Если требуется отдых, можно скрыться от чужих глаз в специальном внутреннем помещении.

    Недавно работники подарили Бонифацию «конфету» из картона и бумаги с кусочками сочного мяса внутри. Судя по кадрам, аппетит у него отменный.

    © Фонтанка.Ру

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