Илон Маск признался, что лично платит, чтобы некоторые известные аккаунты в Twitter сохранили синие галочки

Илон Маск признался, что платит за то, чтобы некоторые известные аккаунты в Twitter сохранили свои синие галочки. Об этом предприниматель 21 апреля рассказал в социальных сетях.

«Я плачу за нескольких лично», — заявил он в ответ на новость The Verge о том, что некоторым знаменитостям предоставили бесплатную подписку.

День назад своё недоумение выразил Стивен Кинг: «Мой аккаунт в Twitter говорит, что я подписался на Twitter Blue. Это не так. Мой аккаунт в Twitter сообщает, что я предоставил телефонный номер. Это тоже не так». В ответ на это сообщение Маск сказал: «Не за что, намасте».