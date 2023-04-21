Илон Маск признался, что лично платит, чтобы некоторые известные аккаунты в Twitter сохранили синие галочки

Илон Маск признался, что платит за то, чтобы некоторые известные аккаунты в Twitter сохранили свои синие галочки. Об этом предприниматель 21 апреля рассказал в социальных сетях.
«Я плачу за нескольких лично», — заявил он в ответ на новость The Verge о том, что некоторым знаменитостям предоставили бесплатную подписку.
День назад своё недоумение выразил Стивен Кинг: «Мой аккаунт в Twitter говорит, что я подписался на Twitter Blue. Это не так. Мой аккаунт в Twitter сообщает, что я предоставил телефонный номер. Это тоже не так». В ответ на это сообщение Маск сказал: «Не за что, намасте».
До этого выяснилось, что не только писатель, но также актёр Уильям Шетнер и звезда баскетбола Леброн Джеймс сохранили свои галочки, которые присваивают аккаунтам статус верифицированных, несмотря на то что не подписались на Twitter Blue.
День назад стало известно, что Twitter начал удалять галочки верификации у пользователей, не оплативших подписку. В частности, они пропали из аккаунтов папы римского, экс-президента США Дональда Трампа, основателя Microsoft Билла Гейтса, Ким Кардашьян и певицы Бейонсе.