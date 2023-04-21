Сделок с субсидированной ипотекой все меньше, а семейная ипотека — по-прежнему самая востребованная

Наиболее востребованной ипотечной программой на рынке жилья остается семейная ипотека. По данным ГК «А 101», ее доля составляет 73% в общем объеме продаж компании по типу кредитования. Остальные покупки приходятся на программы государственной ипотеки, по стандартной и IT-ипотеке весной заявок не было.



В общей структуре продаж квартир в жилых проектах компании в Ленобласти «А 101 Лаголово» и «А 101 Всеволожск» к концу апреля 92% сделок совершали с использованием различных ипотечных продуктов. На рассрочку и полную оплату квартиры пришлось всего по 4% сделок.

