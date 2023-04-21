    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, ю-з

    763мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.62eur89.46

    Сделок с субсидированной ипотекой все меньше, а семейная ипотека — по-прежнему самая востребованная

    262
    обсудить

    Наиболее востребованной ипотечной программой на рынке жилья остается семейная ипотека. По данным ГК «А 101», ее доля составляет 73% в общем объеме продаж компании по типу кредитования. Остальные покупки приходятся на программы государственной ипотеки, по стандартной и IT-ипотеке весной заявок не было.

    В общей структуре продаж квартир в жилых проектах компании в Ленобласти «А 101 Лаголово» и «А 101 Всеволожск» к концу апреля 92% сделок совершали с использованием различных ипотечных продуктов. На рассрочку и полную оплату квартиры пришлось всего по 4% сделок.

    — Мы видим, что доля субсидирования в общем объеме госпрограмм продолжает снижаться, — говорит директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. — Если в декабре 2022 года программы с субсидированием ставки занимали 39%, то к апрелю доля таких ипотек составляет не более 7%. Доля сделок по индивидуальным программам выросла почти вдвое — с 34 до 63%. Кроме того, существенно выросло количество обращений за траншевой ипотекой.

    Примерно 70% аудитории проектов застройщика в области составляют семейные пары с детьми. Инициаторами покупки и фактическими собственниками квартир в соответствии с ДДУ в 59% случаев выступают женщины, средний возраст аудитории — около 40 лет.

    В целом, как отметила Мария Орлова, расширение программы семейной ипотеки в начале 2023 года создало дополнительные возможности по улучшению жилищных условий именно для семейной категории покупателей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close