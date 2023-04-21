Сделок с субсидированной ипотекой все меньше, а семейная ипотека — по-прежнему самая востребованная

Наиболее востребованной ипотечной программой на рынке жилья остается семейная ипотека. По данным ГК «А 101», ее доля составляет 73% в общем объеме продаж компании по типу кредитования. Остальные покупки приходятся на программы государственной ипотеки, по стандартной и IT-ипотеке весной заявок не было.
В общей структуре продаж квартир в жилых проектах компании в Ленобласти «А 101 Лаголово» и «А 101 Всеволожск» к концу апреля 92% сделок совершали с использованием различных ипотечных продуктов. На рассрочку и полную оплату квартиры пришлось всего по 4% сделок.
— Мы видим, что доля субсидирования в общем объеме госпрограмм продолжает снижаться, — говорит директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. — Если в декабре 2022 года программы с субсидированием ставки занимали 39%, то к апрелю доля таких ипотек составляет не более 7%. Доля сделок по индивидуальным программам выросла почти вдвое — с 34 до 63%. Кроме того, существенно выросло количество обращений за траншевой ипотекой.
Примерно 70% аудитории проектов застройщика в области составляют семейные пары с детьми. Инициаторами покупки и фактическими собственниками квартир в соответствии с ДДУ в 59% случаев выступают женщины, средний возраст аудитории — около 40 лет.
В целом, как отметила Мария Орлова, расширение программы семейной ипотеки в начале 2023 года создало дополнительные возможности по улучшению жилищных условий именно для семейной категории покупателей.