Самурай повернул не туда. В Петербурге стащили японский символ

Сакура пропала из студии цветов в центре Петербурга. Об этом 21 апреля «Фонтанке» рассказала администратор салона Валерия.
По словам горожанки, ранним утром 14 апреля на Маяковского, 23/6 заявился мужчина. Искусственное растение исчезло с его уходом. На видеозаписи, сделанной городскими камерами, незнакомца «поймали» на пешеходном переходе.
«По пути неоднократно останавливался прикурить и отдохнуть. Тяжело было нести дерево», — добавила женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что на данный момент по факту происшествия ведётся проверка.