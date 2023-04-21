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    Самурай повернул не туда. В Петербурге стащили японский символ

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    Сакура пропала из студии цветов в центре Петербурга. Об этом 21 апреля «Фонтанке» рассказала администратор салона Валерия.

    Фото: читательница «Фонтанки» Валерия
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    По словам горожанки, ранним утром 14 апреля на Маяковского, 23/6 заявился мужчина. Искусственное растение исчезло с его уходом. На видеозаписи, сделанной городскими камерами, незнакомца «поймали» на пешеходном переходе.

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    «По пути неоднократно останавливался прикурить и отдохнуть. Тяжело было нести дерево», — добавила женщина.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что на данный момент по факту происшествия ведётся проверка.

    Фото: читательница «Фонтанки» Валерия

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