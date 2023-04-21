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    «В поддержку важного дела». Канадские политики переобулись в розовые каблуки

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    Канадские политики надели розовые каблуки и прошлись по комнате в рамках акции «Надежда на высоких каблуках» (Hope in High Heels). Видеозапись, на которой это показано, в своих социальных сетях опубликовал министр транспорта Канады Омар Альхабра.

    Автор: видео / jjm7777 / YouTube

    «Насилие в отношении женщин по-прежнему распространено в нашем обществе. Hope in Heels — это мероприятие, которое распространяет информацию о насилии в отношении женщин, а также побуждает мужчин и мальчиков участвовать в решении проблемы. Мы носили их фирменные розовые туфли на каблуках в поддержку этого важного дела», — написал он в своём аккаунте.

    В записи Альхабра упоминает организацию Halton Women's Place, которая предоставляет убежище женщинам, подвергшимся физическому, эмоциональному, финансовому и сексуальному насилию, и их детям. В числе её целей — консультирование жертв в случае кризисных ситуаций и просвещение общественности.

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