Ученый расскажет, зачем нужна искусственная гравитация

На МКС не очень-то поплачешь, даже если взгрустнулось: слезы не могут скатиться по щекам, поэтому остаются в глазах. Но ученые космических держав не по этой причине занимаются разработками искусственной силы тяжести. А зачем — узнаем 27 апреля в Военно-медицинском музее. 12+

Невесомость можно почувствовать и на Земле. Например, если качаться на качелях. В тот момент, когда они качнулись и застыли на миг перед тем как качнуться обратно, мы пребываем в невесомости. Но это именно миг. Космонавты проводят в невесомости на МКС месяцы, а то и больше года. Из-за этого уменьшается плотность костной ткани и объем мышечной массы, происходит масса других неприятных процессов. В фантастических фильмах не случайно некоторые космические корабли похожи на гигантские бублики. Предполагается, что космические станции-бублики, раскручиваясь вокруг центральной оси, будут создавать с помощью центробежной силы искусственную гравитацию. Почему этого до сих пор не сделано? Далека ли наука от того чтобы получить искусственную гравитацию? Об этом расскажет Алексей Сальников, ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН, кандидат медицинских наук.

