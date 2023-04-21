Duracell в России всё? Рассказываем, что известно

Производитель батареек Duracell уходит из России, решение о прекращении бизнеса на российском рынке приняли акционеры. Об этом 21 апреля сообщалось в ряде СМИ со ссылкой на письмо, подписанное генеральным директором Duracell Russia Юрием Коротаевым.



Как говорится в письме, компания расторгает все коммерческие контракты и допсоглашения к ним, в ближайшие недели прекращает поставки продукции в Россию, но будет выполнять любые текущие или новые заказы до прекращения запасов.



О том, что письмо подлинное, со ссылкой на главу Duracell Russia сообщил телеграм-канал «Подъем».

