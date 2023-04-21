Резкие маневры автомобилиста закончились «пинком» от автобуса на Ленинском проспекте

Рейсовый автобус попал в ДТП с двумя автомобилями в Петербурге утром 21 апреля. Авария обошлась без тяжелых последствий, но «железу» досталось существенно.
ДТП случилось на Ленинском проспекте, неподалеку от пересечения с Соломахинским проездом. Автобус № 26 «протаранил серую KIA, которая не смогла разъехаться с черной «Ладой», рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Александра.
В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что водитель легкового автомобиля резко перестроился перед автобусом и остановился у въезда на прилегающую территорию. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось. От удара легковая столкнулась с другим легковым автомобилем, водитель которого ожидал выезда с прилегающей территории.
Пострадавших в аварии нет, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.