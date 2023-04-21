Пулково запустит новые прямые рейсы в Китай. Но восстановление пассажиропотока из Поднебесной ждут лишь через 3–4 года

Петербургский аэропорт Пулково планирует расширить полетную программу в Китай. Об этом рассказала Ольга Зубова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами оператора «Воздушные ворота Северной столицы» 21 апреля на конференции в «Невской ратуше».



По ее словам, сейчас в Китай из Петербурга летают две авиакомпании — Sichuan Airlines (Чэнду, 1–2 раза в неделю) и Hainan Airlines (Пекин, 1 раз в неделю). Эти компании планируют увеличивать количество рейсов. Обсуждается также запуск рейсов еще двух перевозчиков. Один из них — «абсолютно новая для нашего рынка» компания, уточнила Ольга Зубова. Ее название топ-менеджер не раскрыла.

