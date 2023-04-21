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    Пулково запустит новые прямые рейсы в Китай. Но восстановление пассажиропотока из Поднебесной ждут лишь через 3–4 года

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    Петербургский аэропорт Пулково планирует расширить полетную программу в Китай. Об этом рассказала Ольга Зубова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами оператора «Воздушные ворота Северной столицы» 21 апреля на конференции в «Невской ратуше».

    По ее словам, сейчас в Китай из Петербурга летают две авиакомпании — Sichuan Airlines (Чэнду, 1–2 раза в неделю) и Hainan Airlines (Пекин, 1 раз в неделю). Эти компании планируют увеличивать количество рейсов. Обсуждается также запуск рейсов еще двух перевозчиков. Один из них — «абсолютно новая для нашего рынка» компания, уточнила Ольга Зубова. Ее название топ-менеджер не раскрыла.

    Запуск новых направлений планируется в июне-июле. Частота будет зависеть от того, заработает ли к тому моменту программа безвизовых групповых поездок, пояснила «Фонтанке» Ольга Зубова.

    По данным Ассоциации туроператоров России, авиакомпания China Eastern Airlines в весенне-летнем сезоне намерена летать в Петербург из Шанхая.

    До пандемии пассажиропоток на рейсах из Китая составлял 372 тысячи пассажиров в год. Рейсы осуществлялись в 13 городов: Пекин, Шанхай, Урумчи, Ухань, Чэнду, Хайкоу, Нанкин, Шэнчьжень, Сиань, Куньмин, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья. По прогнозу ВВСС, на восстановление понадобится 3–4 года. Однако рано или поздно турпоток полностью восстановится и даже превысит доковидные показатели, уверены в Пулково.

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    Комментарии 9

    Гость21 Апр 2023 в 14:19
    Зачем ?
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