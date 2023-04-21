В Госдуме предложили поддержать мобилизованных на деньги состоятельных россиян: новости СВО за 21 апреля

В Госдуме предложили поднять процент НДФЛ для состоятельных россиян для поддержки военнослужащих Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 апреля.

Лондон ввел санкции против судьи и следователей по делу Кара-Мурзы* Великобритания ввела санкции против пятерых россиян. Всё из-за приговора, который Мосгорсуд вынес публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин-офисом. В черный список страны попала судья Елена Ленская, которая избрала Кара-Мурзе* меру пресечения после его задержания весной 2022 года, а двум следователям, которые вели дело, запретили въезд в Великобританию и постановили арестовать счета в британских банках, если они есть.

Также в санкционный список попали два сотрудника ФСБ РФ, которые, по словам британского МИДа, следили за Кара-Мурзой*. В своем заявлении министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли напомнил, что осужденный является гражданином Великобритании, в связи с чем Лондон «продолжит оказывать поддержку господину Кара-Мурзе и его семье». Также министр призвал РФ освободить публициста. * Признан иноагентом на территории РФ. Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО посягают на безопасность России. Это выражается в их действиях по вовлечению Украины в Североатлантический военный блок.

— Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны, — заявил Песков журналистам. Так, он отметил, что действия НАТО в отношении Киева показывают правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации. Напомним, Песков ранее отметил, что одной из целей проведения СВО является недопущение вступления Украины в альянс НАТО. Студентам раздают повестки в вузах и общежитиях: что об этом говорят в Кремле Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о том, что студентам некоторых вузов якобы раздают повестки. В частности, об этом корреспондентам MSK1.RU рассказали студенты, которые живут в общежитии МГУ им. Ломоносова . Месяц назад аналогичная ситуация произошла в Новосибирске.



— Первый раз об этом слышу, — пояснил Песков, подчеркнув, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации, но идет работа по модернизации работы военкоматов, связанной со срочной службой. Ранее Госдума приняла законопроект об изменениях в системе воинского учета, который в народе назвали законом об электронных повестках. Юристы объяснили, что будет, если игнорировать электронные повестки, а военком Москвы рассказал, когда начнут рассылать электронные повестки через «Госуслуги».

В Госдуме предложили поддержать мобилизованных, подняв ставку НДФЛ для состоятельных Депутаты Госдумы Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину увеличить ставку НДФЛ для граждан с доходом более 12 миллионов рублей в год на 2%. А также направить полученные за счет этого средства на поддержку мобилизованных и их семей.



Согласно тексту обращения, которое цитирует ТАСС, парламентарии предлагают поддерживать мобилизованных и их семьи за счет более обеспеченных граждан. Происходить это будет по принципу работы фонда «Круг добра». — Граждане, имеющие доход более чем 12 миллионов рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей, — говорится в письме депутатов премьер-министру. Депутаты обратили внимание на то, что к ним поступают обращения от мобилизованных и их семей. Люди просят обеспечить военнослужащих необходимым на СВО оборудованием. В список попали антидронные устройства, тактические БПЛА, пиломатериалы, тепловизоры, автотранспорт и др. По словам парламентариев, новости в СМИ о том, что состояние богатейших россиян с начала 2023 года возросло на 13 миллиардов долларов, опасны проявлениями социального дисбаланса. По их мнению, это в итоге может привести к нестабильности в российском обществе.

— Наша задача — единство и общественное согласие. Мы должны помочь миллионерам разделить судьбу с народом, несущим все тяготы, — заявил Кузнецов ТАСС. По его мнению, реализация инициативы «наконец даст возможность каждому сверхбогатому россиянину помочь своему народу».

Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области Беспилотник ВСУ атаковал трактор-погрузчик у села Гуево в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.



Трактор-погрузчик участвовал в работах на оборонных сооружениях. Водитель не пострадал, но машина получила повреждения.



В Курской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Генштаб объяснил неисполнение указания об отсрочке для многодетных отцов Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил, что военкоматы могут не подчиняться Минобороны в указании об отсрочке для многодетных отцов. Ответ на соответствующий запрос опубликовал депутат Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Министерство обороны отметило, что Генштаб направлял военкоматам указания не привлекать отдельные категории граждан. Призывную комиссию субъекта возглавляет губернатор, а призывную комиссию муниципального образования — глава местной администрации. Именно они решают, давать отсрочку или нет.



— Таким образом, призывная комиссия является коллегиальным органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), не относящимся к Минобороны России, и ведомственные акты на нее свое действие распространять не могут, — говорится в ответе Бурдинского.



Нилов, комментируя ответ Бурдинского, написал, что необходимо сделать так, чтобы директивы Генштаба носили обязательный характер.



— Генштаб знает специфику частичной мобилизации, как нужно действовать и кого нужно призывать, и может давать свои указания, которые должны быть обязательными, а не рекомендательными. Чтобы тех ошибок, которые были, [больше не было]. Комиссии не должны рассматривать директивы Генштаба как некую рекомендацию и дальше делать то, что сами посчитают нужным, — заявил Нилов в разговоре с РБК.