Китайская Chery выбирает в России площадку под завод

Китайский автомобилестроитель Chery International планирует усилить присутствие бренда на российском рынке и думает о проекте по локализации. Об этом 21 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента компании Чжана Гуйбина.
Производственная площадка в РФ тесно связана со стратегическим развитием бренда в России, заявил Чжан Гуйбин. Компания продолжает изучать возможности и предложения производств и выбирает наилучшую для данного проекта, подчеркнул он, и отметил, что рассматривает разные пути сотрудничества – от собственного завода Chery до завода на условиях партнерства.
В ближайшей перспективе компания намерена расширить модельный ряд автомобилей в РФ: уже в мае объявит о старте продаж семиместного гибридного Tiggo 8 Pro e+, а до конца года представит автомобиль с гибридной установкой серии Tiggo 7 Pro. Еще в перспективе – гибридный седан Arrizo 8.