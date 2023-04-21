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    Китайская Chery выбирает в России площадку под завод

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    Китайский автомобилестроитель Chery International планирует усилить присутствие бренда на российском рынке и думает о проекте по локализации. Об этом 21 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента компании Чжана Гуйбина.

    Производственная площадка в РФ тесно связана со стратегическим развитием бренда в России, заявил Чжан Гуйбин. Компания продолжает изучать возможности и предложения производств и выбирает наилучшую для данного проекта, подчеркнул он, и отметил, что рассматривает разные пути сотрудничества – от собственного завода Chery до завода на условиях партнерства.

    В ближайшей перспективе компания намерена расширить модельный ряд автомобилей в РФ: уже в мае объявит о старте продаж семиместного гибридного Tiggo 8 Pro e+, а до конца года представит автомобиль с гибридной установкой серии Tiggo 7 Pro. Еще в перспективе – гибридный седан Arrizo 8.

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