Китайская Chery выбирает в России площадку под завод

Китайский автомобилестроитель Chery International планирует усилить присутствие бренда на российском рынке и думает о проекте по локализации. Об этом 21 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента компании Чжана Гуйбина.



Производственная площадка в РФ тесно связана со стратегическим развитием бренда в России, заявил Чжан Гуйбин. Компания продолжает изучать возможности и предложения производств и выбирает наилучшую для данного проекта, подчеркнул он, и отметил, что рассматривает разные пути сотрудничества – от собственного завода Chery до завода на условиях партнерства.

