В Воронежской области женщина сняла деньги с карты погибшей в ДТП сестры и купила себе собаку

В Воронежской области трое осиротевших детей погибшей в ДТП женщины после вступления в наследство оказались должниками. В суд подал банк, который потребовал возмещения по кредитной карте, причем деньги со счетов сняли уже после смерти владелицы. Возбуждено уголовное дело о краже, в которой подозревают двоюродную сестру покойной, сообщает 21 апреля региональное управление МВД.



В ОМВД России по Панинскому району обратился 21-летний местный житель, который сообщил, что со счетов его покойной матери похитили средства. Молодой человек сообщил, что женщина погибла в аварии в июне прошлого года. Ее личные вещи, в том числе телефон и банковские карты, передали родственникам. Вступившие в наследство дети 21, 12 и 8 лет получили исковое требование от банка. Так сыновьям стало известно о наличии задолженностей по счетам погибшей матери.

