Четверо погибших и уголовное дело. Что известно о пожаре на российском судне «Калтан»

Пожар на российском судне «Калтан», которое находилось у южнокорейского города Ульсан, потушили. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Восточного МСУТ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерину Петрушину.

По данным источника, судно отбуксировали в порт Ульсана, где спасательные службы устраняют задымления внутренних помещений.

Следователи и криминалисты СКР, добавила Петрушина, провели осмотр офиса судовладельца — ООО «Дальрыбпром». Были изъяты необходимые документы и истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ «Российский морской регистр».

