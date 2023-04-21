Четверо погибших и уголовное дело. Что известно о пожаре на российском судне «Калтан»

Пожар на российском судне «Калтан», которое находилось у южнокорейского города Ульсан, потушили. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Восточного МСУТ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерину Петрушину.
По данным источника, судно отбуксировали в порт Ульсана, где спасательные службы устраняют задымления внутренних помещений.
Следователи и криминалисты СКР, добавила Петрушина, провели осмотр офиса судовладельца — ООО «Дальрыбпром». Были изъяты необходимые документы и истребованы сведения о прохождении судном освидетельствования в ФАУ «Российский морской регистр».
Известно, что были найдены тела четырёх членов экипажа, которые пропали во время происшествия.
Судно «Калтан» направлялось в Охотское море после ремонта в южнокорейском Пусане. На борту было 25 человек. Минувшей ночью там начался пожар. Экипаж попытался бороться с огнём своими силами, но не вышло. Капитан скомандовал сойти на спасательные плоты, куда спустился 21 человек, включая его самого. Судьба четырёх человек оставалась неизвестной. Сейчас девятнадцать членов экипажа доставили на берег. Двое оставшихся помогали искать пропавших.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности мореплавания. Ущерб от пожара превышает миллион рублей.