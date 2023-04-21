Культурная зачистка. Из центра Петербурга прогнали продавцов экскурсий

Чиновники Центрального района Петербурга провели масштабный рейд. В этот раз, правда, с улицы выгоняли не торговцев всякой ерундой, а продавцов экскурсионных туров. Об этом 21 апреля сообщает районная администрация.



«Была полностью зачищена территория Невского проспекта и площади Восстания. Изъято 17 единиц оборудования и 9 рекламных щитов», — говорится в сообщении.