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    Петербургского первоклассника увезли из школы с резаной раной ноги. До физкультуры он не дошел

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    Восьмилетнего ребенка увезли в больницу из школы в Выборгском районе Петербурга сразу после первого урока. Ему не удалось переодеться перед физкультурой.

    Медиков в учебное заведение на улице Есенина вызвали накануне утром, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. Скорая доставила в стационар восьмилетнего мальчика с резаной раной ноги. По предварительной информации, ребенок после первого урока переодевался на физкультуру и облокотился на раковину. Она упала, разбилась и поранила школьника.

    Педагоги до приезда скорой оказали ему первую помощь. А после осмотра в больнице ребёнка отпустили на амбулаторное лечение.

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