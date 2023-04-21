Петербургского первоклассника увезли из школы с резаной раной ноги. До физкультуры он не дошел

Восьмилетнего ребенка увезли в больницу из школы в Выборгском районе Петербурга сразу после первого урока. Ему не удалось переодеться перед физкультурой.

Медиков в учебное заведение на улице Есенина вызвали накануне утром, стало известно «Фонтанке» 21 апреля. Скорая доставила в стационар восьмилетнего мальчика с резаной раной ноги. По предварительной информации, ребенок после первого урока переодевался на физкультуру и облокотился на раковину. Она упала, разбилась и поранила школьника.



Педагоги до приезда скорой оказали ему первую помощь. А после осмотра в больнице ребёнка отпустили на амбулаторное лечение.

