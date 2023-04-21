Полиция через три месяца возбудила дело о похищении владельца мойки в Кингисеппе

В конце января в одиннадцатом часу вечера двое неизвестных зашли на автомойку в Кингисеппе и выстрелили из травматического пистолета в хозяина. После этого мужчину запихнули в его же «Туарег» и повезли в Петербург, по пути вымогая 800 тысяч несуществующего долга. После полуночи на Московском проспекте, 139, мужчину отпустили, взяв с него с обещание, что тот найдет деньги. Жертва обратилась в полицию.



Одного подозреваемого задержали и поместили в СИЗО, другой — уроженец города Грозный — всё ещё не найден. Тогда полиция возбудила дело по статье о хулиганстве. Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, накануне дело переквалифицировали на похищение человека.