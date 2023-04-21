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    На «Горьковской» открыли все двери

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    Станция метро «Горьковская» с 8:56 работает в обычном режиме. Ограничение на вход снято, сообщает пресс-служба Метрополитена Петербурга.

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