На «Горьковской» открыли все двери

Станция метро «Горьковская» с 8:56 работает в обычном режиме. Ограничение на вход снято, сообщает пресс-служба Метрополитена Петербурга.
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