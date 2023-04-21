Kyodo: Страны G7 обсуждают полный запрет экспорта в Россию

Запрет экспорта в Россию практически всех товаров рассматривают страны G7. Об этом 21 апреля сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии, которая является председателем в «семерке».



При этом министр экономики Японии Ясутоси Нисимура не стал отвечать на вопрос о полном запрете экспорта, сославшись на то, что «вопрос затрагивает дипломатические переговоры».



По данным Bloomberg, «семерка» рассматривает режим санкций, когда по умолчанию невозможны поставки всех товаров, а исключения вносятся в специальные списки. Туда, вероятно, войдут медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

