    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, ю-з

    768мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.62eur89.46
    ТЕМА ДНЯ

    Парад на Дворцовой может пройти без зрителей

    Правление российско-германского «Петербургского диалога» проголосовало за роспуск проекта

    426
    3 комментария

    Правление российско-германского форума «Петербургского диалога» в четверг проголосовало за его роспуск. Об этом 20 апреля говорится в пресс-релизе на сайте проекта.

    «Решение о роспуске было принято сегодня на общем собрании 32 голосами «за», пятью — «против», один воздержался. Ассоциация будет ликвидирована в соответствии с требованиями законодательства», — сказано там.

    О том, что «Петербургский диалог» будет распущен, стало известно ещё в ноябре прошлого года. Тогда было запланировано проведение в первом квартале 2023 года внеочередного собрания членов правления.

    Форум «Петербургский диалог» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в 2001 году. Он был задуман как площадка по для налаживания связей в политике, бизнесе, а также между представителями гражданского общества.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РоссияГерманияПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость20 Апр 2023 в 23:24
    Газпром уже не тот.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close