Правление российско-германского «Петербургского диалога» проголосовало за роспуск проекта

Правление российско-германского форума «Петербургского диалога» в четверг проголосовало за его роспуск. Об этом 20 апреля говорится в пресс-релизе на сайте проекта.

«Решение о роспуске было принято сегодня на общем собрании 32 голосами «за», пятью — «против», один воздержался. Ассоциация будет ликвидирована в соответствии с требованиями законодательства», — сказано там.

О том, что «Петербургский диалог» будет распущен, стало известно ещё в ноябре прошлого года. Тогда было запланировано проведение в первом квартале 2023 года внеочередного собрания членов правления.