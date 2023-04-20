Правление российско-германского «Петербургского диалога» проголосовало за роспуск проекта

Правление российско-германского форума «Петербургского диалога» в четверг проголосовало за его роспуск. Об этом 20 апреля говорится в пресс-релизе на сайте проекта.
«Решение о роспуске было принято сегодня на общем собрании 32 голосами «за», пятью — «против», один воздержался. Ассоциация будет ликвидирована в соответствии с требованиями законодательства», — сказано там.
О том, что «Петербургский диалог» будет распущен, стало известно ещё в ноябре прошлого года. Тогда было запланировано проведение в первом квартале 2023 года внеочередного собрания членов правления.
Форум «Петербургский диалог» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в 2001 году. Он был задуман как площадка по для налаживания связей в политике, бизнесе, а также между представителями гражданского общества.