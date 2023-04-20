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    В петербургском дворе неадекватный водитель удивил соседей тараном

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    Во дворе дома на Аптекарской набережной в Петербурге водитель пошел на таран припаркованного автомобиля. Видеоролик происшествия 20 апреля отправил «Фонтанке» читатель.

    Читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам видео, мужчина на черной «Тойоте» протаранил припаркованный автомобиль «Чери», который от удара вылетел на дворовую площадку. Затем мужчина вышел из автомобиля и что-то положил на лобовое стекло белой иномарки.

    Как рассказал читатель, ДТП во дворе произошло в среду, 19 апреля, мужчина находился в неадекватном состоянии, а после аварии скрылся.

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