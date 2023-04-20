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    В Петербурге в войска уехали первые новобранцы, в зону боевых действий их обещали не отправлять

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Петербург отправил в армию первых новобранцев весны. Эти 20 человек будут служить в военных частях в Ленобласти. До 15 июля нужно набрать и отправить 3 000 человек.

    Святослав Габайдуллин, 18 лет, призывник: «По собственному желанию отчислился из вуза и пошел в армию. Почему? Потому что тяжелые времена рождают сильных людей. Потому что я хочу быть сильнее и совершенствоваться, вот и все. Это причина».

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    Говорят, в зону боевых действий призывники не поедут, несмотря на то, что некоторых отправляют к границе России в Белгороде и других городах.

    Военный комиссар города полковник Сергей Качковский:

    «Граждан, призванных по призыву, в зону СВО не отправляют. В период службы солдата, за время службы, за тот же год, который есть, он может быть как бы и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и во Владивостоке».

    Это последний призыв по старым правилам. Электронными повестками начнут призывать осенью.

    Срок службы не изменился — ровно год. Зато контракт срочники могут подписать сразу после присяги.

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