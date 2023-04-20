В Петербурге в войска уехали первые новобранцы, в зону боевых действий их обещали не отправлять

Петербург отправил в армию первых новобранцев весны. Эти 20 человек будут служить в военных частях в Ленобласти. До 15 июля нужно набрать и отправить 3 000 человек.



Святослав Габайдуллин, 18 лет, призывник: «По собственному желанию отчислился из вуза и пошел в армию. Почему? Потому что тяжелые времена рождают сильных людей. Потому что я хочу быть сильнее и совершенствоваться, вот и все. Это причина».