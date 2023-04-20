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    ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ*, готовившего теракт в Минеральных Водах

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    В Ставропольском крае задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещено в РФ). Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В спецслужбе заявили, что задержанный готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. У него изъяли компоненты и поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи с эмиссарами ИГ* в ближневосточном регионе.

    Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

    * Решением Верховного суда РФ группировка «Исламское государство» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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    ФСБСтавропольский крайМинеральные Воды
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