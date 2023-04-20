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    В Петербурге суд вынес приговор водителю, который сперва «улетел» от наркотиков, а потом ломился в самолет

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    2 комментария

    Московский районный суд огласил приговор в отношении Кирилла Селезнева, признанного виновным в хулиганстве. Минувшей осенью мужчина устроил себе приключения, после которых отправился в СИЗО. Подробности 20 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    В материалах указано, что вечером 28 октября прошлого года Селезнев, будучи в состоянии наркотического опьянения, ехал на машине по привокзальной площади Пулково. Он пересек разделительную полосу, а затем и вовсе повредил периметровое ограждение и устремился к стоянке самолетов. Там он вступил в диалог с инспектором службы перронного контроля и, проигнорировав его вопросы, поехал дальше. Селезнев остановился прямо у трапа борта «Россия», стоявшего на техобслуживании, вышел из салона и поднялся в самолет, где его догнал инспектор службы перронного контроля. Позже к задержанию подключились сотрудники линейного отдела полиции.

    Селезнев вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде 11 месяцев колонии поселения, однако хулигану зачли время под стражей. В связи с этим Селезнева освободили в зале суда.

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    Комментарии 2

    Гость20 Апр 2023 в 19:55
    Веселун однако!
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