В Петербурге суд вынес приговор водителю, который сперва «улетел» от наркотиков, а потом ломился в самолет

Московский районный суд огласил приговор в отношении Кирилла Селезнева, признанного виновным в хулиганстве. Минувшей осенью мужчина устроил себе приключения, после которых отправился в СИЗО. Подробности 20 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



В материалах указано, что вечером 28 октября прошлого года Селезнев, будучи в состоянии наркотического опьянения, ехал на машине по привокзальной площади Пулково. Он пересек разделительную полосу, а затем и вовсе повредил периметровое ограждение и устремился к стоянке самолетов. Там он вступил в диалог с инспектором службы перронного контроля и, проигнорировав его вопросы, поехал дальше. Селезнев остановился прямо у трапа борта «Россия», стоявшего на техобслуживании, вышел из салона и поднялся в самолет, где его догнал инспектор службы перронного контроля. Позже к задержанию подключились сотрудники линейного отдела полиции.

