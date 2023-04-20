В Москве пройдет второй Евразийский экономический форум

Второй Евразийский экономический форум состоится в Москве 24–25 мая. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Об этом 20 апреля сообщило правительство РФ.

Форум пройдет в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, где будут участвовать главы государств — членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей.

«В 2023 году вместе с коллегами по ЕАЭС мы продолжаем работу над созданием общих энергетических рынков, работаем над решением проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации, продовольственной безопасности», — сказал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.