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    В Москве пройдет второй Евразийский экономический форум

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    Второй Евразийский экономический форум состоится в Москве 24–25 мая. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Об этом 20 апреля сообщило правительство РФ.

    Форум пройдет в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, где будут участвовать главы государств — членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей.

    «В 2023 году вместе с коллегами по ЕАЭС мы продолжаем работу над созданием общих энергетических рынков, работаем над решением проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации, продовольственной безопасности», — сказал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

    По словам запреда правительства, ключевой темой Евразийского экономического форума станет «Евразийская интеграция в многополярном мире». Планируется, что в работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек.

    Основными темами будут актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.

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    ЕАЭСЕвразийский экономический форум
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