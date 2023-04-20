Ураза-Байрам ранним утром перекроет улицы в центре и на Петроградской стороне

В пятницу, 21 апреля, в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрам, перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах Петербурга, а общественный транспорт пустят в обход. Часть изменений вступит в силу уже в полночь, часть — ранним утром.



С 0:00 до 9:00 будет запрещена остановка транспорта на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка.

С 5:00 до 9:00 участки Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конного переулка от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Крестьянского переулка от Малой Посадской до Кронверкского закроют для проезда.