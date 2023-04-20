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    Ураза-Байрам ранним утром перекроет улицы в центре и на Петроградской стороне

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    В пятницу, 21 апреля, в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-Байрам, перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах Петербурга, а общественный транспорт пустят в обход. Часть изменений вступит в силу уже в полночь, часть — ранним утром.

    С 0:00 до 9:00 будет запрещена остановка транспорта на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте от улицы Куйбышева до Конного переулка.

    С 5:00 до 9:00 участки Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, Конного переулка от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Крестьянского переулка от Малой Посадской до Кронверкского закроют для проезда.

    На время перекрытия движения будут изменены трассы маршрутов автобусов №№ 28, 50, 70, 71 и 262 и трамваев №6 и №40. Автомобилисты смогут объехать закрытые улицы по Гороховой улице и Вознесенскому проспекту.

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    ПетербургПерекрытие движенияОбщественный транспорт
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