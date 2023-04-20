В Адмиралтейском районе тушат пожар в коммуналке. Из окна валит дым

Пожар тушат вечером в четверг в доме, расположенном в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом 20 апреля говорится в Telegram-канале городского МЧС.
читательница «Фонтанки» Дарья
Сообщение о воспламенении в четырехкомнатной коммунальной квартире на 6-й Красноармейской улице, 15 поступило в 15:39. Площадь возгорания уточняется.
На видеозаписях, отправленных читателями «Фонтанки», видно, как дым валит из окна четвёртого этажа.
Известно, что к ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть единиц техники и 27 человек личного состава. Сведения о пострадавших пока не поступали.